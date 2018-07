Gallo esboça seleção Sub-20 com Thalles e Gabriel no ataque

O técnico Alexandre Gallo comandou na manhã deste sábado mais um treinamento de preparação da seleção brasileira Sub-20 para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado no Uruguai, e pela primeira vez indicou a formação que pretende utilizar no torneio, com os santistas Gabriel e Caju, o palmeirense Nathan Cardoso e o vascaíno Thalles como titulares, entre outros.

No treinamento tático, realizado na Granja Comary, Gallo escalou a equipe titular da seleção brasileira com a seguinte formação: Marcos; João Pedro, Nathan Cardoso, Marlon e Caju; Walace, Nathan e Gerson; Marcos Guilherme, Thalles e Gabriel.

"Estamos focados e todos aqui se ajudam, independentemente da condição de titular ou reserva. Temos um bom relacionamento e treinamos forte para buscar nosso melhor rendimento dentro da competição", afirmou o atacante Yuri, reserva na atividade deste sábado.

A seleção brasileira treinará na Granja Comary até 12 de janeiro, quando seguirá para o Uruguai. Até lá, a equipe vai disputar dois jogos-treino diante de times do Rio. A equipe enfrentará o Friburguense no dia 9 e o Macaé em 11 de janeiro.

O Brasil estreará no Sul-Americano Sub-20 em 15 de janeiro, na cidade de Maldonado, no Uruguai, contra o Chile. Os quatro primeiros colocados no torneio se classificam para o Mundial Sub-20 deste ano, marcado para a Nova Zelândia.