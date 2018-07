Gallo faz mistério no Náutico para enfrentar o Grêmio O técnico do Náutico, Alexandre Gallo, só vai confirmar a escalação da equipe que enfrenta o Grêmio, neste domingo, às 18h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, pouco antes do início do jogo. Ele treinou com duas formações diferentes durante a semana, mas nada adiantou sobre a sua decisão.