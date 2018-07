Gallo faz testes e garante Ponte Preta forte contra a Caldense Apesar do já tradicional mistério que costuma fazer para esconder a escalação da Ponte Preta, o técnico Alexandre Gallo deve apresentar algumas novidades para o jogo de volta contra a Caldense, quinta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela Copa do Brasil. Como venceu em Poços de Caldas, por 2 a 1, o time campineiro pode perder até por 1 a 0, para chegar à segunda fase.