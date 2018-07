Gallo muda seleção olímpica e testa novo goleiro

A seleção olímpica vai ter apenas uma alteração para enfrentar o time sub-23 da Palestina, neste sábado, no Estádio Al Gharafa, em Doha (Catar). Com relação à equipe que fez 4 a 0 nos catarianos, na última quarta-feira. Sai o goleiro Jacsson, do Internacional, e entra Ederson, que defende o Rio Ave, de Portugal.

Assim, o time sub-21, que conta com jogadores que terão até 23 anos nos Jogos Olímpicos de 2016, terá seis atletas que já atuam fora do Brasil: Fabinho (Monaco), Dória (Olympique de Marselha), Wendell (Bayer Leverkusen), Rafinha Alcântara (Barcelona) e Vitinho (CSKA).

Nesta sexta, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo treinou à noite em Doha como preparação para o jogo deste sábado, marcado para às 20h30 locais (14h30 de Brasília). No mesmo estádio, o Brasil vai jogar contra o Líbano, na segunda-feira.

A atividade contou com a presença do zagueiro Léo Pereira, do Atlético Paranaense, que se apresentou somente na quinta-feira. Ele, porém segue no banco. O time contra a Palestina terá: Ederson; Fabinho, Wallace, Dória e Wendell; Alison, Lucas Silva e Rafinha Alcântara; Alisson, Ademilson e Vitinho.