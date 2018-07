Gallo será o treinador da seleção brasileira na Olimpíada de 2016

A luta pela conquista do único título que ainda falta à centenária história da seleção brasileira ficará a cargo de Alexandre Gallo. Ele será o técnico da equipe brasileira na Olimpíada de 2016. A confirmação veio do presidente da CBF, José Maria Marin, e do coordenador geral de seleções, Gilmar Rinaldi, durante a coletiva de apresentação do novo técnico da seleção principal, Dunga.

Em sua primeira passagem pela seleção, entre o segundo semestre de 2006 e o fim da Copa de 2010, Dunga comandou a seleção olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008. Na ocasião, levou o selecionado brasileiro ao terceiro lugar – o Brasil caiu nas semifinais diante da Argentina.

Gallo assumiu a coordenação das categorias de base da CBF em 1º de fevereiro do ano passado. Ele também é o técnico da seleção Sub-20. Na semana passada, na apresentação de Gilmar Rinaldi, o treinador anunciou que a entidade planeja unificar os trabalhos das categorias Sub-20 e Olímpica.