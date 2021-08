Galvão Bueno conta trajetória e ensina técnicas de comunicação em curso online

Galvão Bueno agora também é professor. O narrador de 71 anos inicia uma nova experiência em sua carreira, fazendo parte da plataforma de conhecimento Curseria. O curso online oferecido pela empresa e comandado por Galvão é "O Jogo da Comunicação: Técnicas de Comunicação, Conexão com o Público e Persuasão". Há décadas ele é o principal narrador da Globo, e nas últimas temporadas vem se 'aventurando' em novos desafios, como o "Na estrada com Galvão', da própria emissora, em que aparecia dirigindo seu carro e fazendo entrevistas.

Os alunos que ingressarem nas aulas terão a chance de escutar aprendizados da vida pessoal e profissional do comunicador, além de experiências pelas quais passou durante sua trajetória em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, por exemplo. No entanto, o curso não é apenas para quem se inspira no narrador e deseja aprimorar as técnicas de comunicação.

Pessoas interessadas em se comunicar e fortalecer relações pessoais e profissionais, e entender um pouco das motivações e estilo próprio do revolucionário das narrações em transmissões esportivas no Brasil também integram o público-alvo. Galvão ensina diversos conceitos relacionados ao universo da comunicação. Na grade curricular de suas aulas, ele fala sobre a evolução dos meios de comunicação, estratégias de conexão com o público, controle emocional, improviso, preparação vocal, entre outros temas relacionados à sua atividade.

Para quem não conhece a origem dos famosos bordões do narrador, como "Olha O Gol! Olha O Gol!", O Jogo É Dramááático!" ou "Haja Coração, Amigo!", esse é o lugar certo. Entender como ele se comportou diante de acontecimentos que marcaram o esporte no Brasil e garantiu uma carreira de sucesso por várias décadas é um dos objetivos do curso também.

"Nosso público vai se deparar com relatos entusiasmados de quem tem uma carreira consolidada, que começou numa outra era da comunicação e soube se manter relevante nos dias de hoje", diz Danilo Ricchetti, sócio-fundador da Curseria.

Criando uma experiência imersiva e que permita a conexão entre professor e aluno, a plataforma de conhecimento à distância aposta em uma linguagem intimista e acessível, além de um cenário que lembra o ambiente de trabalho do responsável por narrar o tetra do Brasil nos Estados Unidos ao lado de Pelé, seu comentarista.

"Para a captação das aulas, utilizamos um cenário que remete ao backstage de uma gravação num estúdio de TV, com microfone e refletores em cena, além de uma projeção ao fundo com imagens do universo dos esportes. Tudo isso simboliza o espaço onde Galvão passa grande parte da sua vida profissional e foi consagrado como único e inconfundível", comenta Joana Mendes da Rocha, diretora de conteúdo da empresa educacional.

O curso, disponível desde 23 de julho, segue o formato de trilha, com dez aulas sequenciais. Uma aula bônus e material de apoio para download também estão disponíveis. Inscrições e mais detalhes podem ser encontrados no site da plataforma: www.curseria.com.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o narrador foi um sucesso nas transmissões. Os bordões e a emoção habituais tornaram as conquistas de Rebeca Andrade na ginástica artística ainda mais memoráveis. Quando a ginasta terminou a prova individual geral em segundo, o narrador trocou o "É tetra, é tetra, é tetra" pelo "É prata, é prata, é prata". No salto, Galvão esticou o 'r' para pronunciar o nome da atleta, lembrando a época dos 'Ronaldos'.