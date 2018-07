Galvão Bueno lança livro de memórias e contos em São Paulo

O narrador esportivo Galvão Bueno, da Rede Globo, lança seu livro de memórias nesta terça-feira em São Paulo, em que conta histórias e curiosidades sobre mais de 40 anos de carreira no jornalismo. "Fala, Galvão!" foi escrito com o repórter Ingo Ostrovsky, diretor do programa "Bem, Amigos!", do canal SporTV.

Entre os 'causos' lembrados pelo narrador estão uma partida da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, quando ainda trabalhava na TV Gazeta. Programado para narrar Bulgária e Suécia, Galvão fazia a transmissão normalmente até um close no placar revelar que o jogo na verdade era Alemanha Ocidental e Austrália. Surpreso com a confusão, corrigiu logo em seguida sua informação: "Tiro de meta para a Alemanha Oriental. Austrália de amarelo, Alemanha de branco".

Em outra parte do livro, o profissional lembra da campanha "Cala a boca, Galvão!", criada na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, e que 'viralizou' na internet. Segundo o próprio comentarista, "foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram nesses anos todos de estrada. Foi como se um míssil nuclear tivesse caído na minha cabeça".

O profissional também separou alguns capítulos para seus parceiros antigos, como Arnaldo Cezar Coelho, Reginaldo Leme, Luciano do Valle e Michel Laurence. Amigos esportistas também estão presentes, como Ayrton Senna, Pelé, Kaká, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Ronaldo Fenômeno, que escreveu o prefácio do livro.

Além do lançamento em São Paulo, nesta terça, 'Fala, Galvão' também terá noite de autógrafo em Salvador, quarta-feira, e Rio de Janeiro, quinta. Galvão garante que o livro não significa o fim de sua carreira. Ele diz que não sabe quando vai parar, mas que sempre terá saudades sobretudo da seleção brasileira.

SERVIÇO

"Fala, Galvão!"

Editora Globo, 312 páginas, R$ 39,90

Lançamentos

São Paulo - Terça-feira (7), 18h30, Livraria Cultura, Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073

Salvador - Quarta-feira (8), 19h, Livraria Cultura, Salvador Shopping, Av. Tancredo Neves, 2915

Rio de Janeiro - Quinta-feira (9), 19h, Livraria da Travessa, Shopping Leblon, Av. Afrânio de Melo Franco, 290