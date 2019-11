Galvão Bueno recebe alta da UTI e agradece mensagens de apoio após cateterismo

O narrador Galvão Bueno recebeu alta da UTI da Clínica Anglo-Americana, em Lima, onde está internado desde quinta-feira depois de passar por um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana. A informação foi confirmada pelo próprio narrador em vídeo publicado minutos antes do início da final da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, partida que ele iria transmitir, mas precisou ser substituído.

"Bem amigos, que bom poder falar com vocês de novo. Acabei de receber alta da UTI. Estou aqui muito bem instalado, muito bem tratado pelos médicos aqui no hospital em Lima, no Peru. Tenho vários agradecimentos. Quero agradecer a Deus, a Desirée, minha mulher, a todos os meus filhos, netos, genros, noras, toda a minha família. Agradecer a toda a equipe da Globo pelo apoio físico ou moral", disse.

O narrador de 69 anos também comentou sobre o apoio que recebeu durante o problema de saúde e agradeceu pelas "milhares de mensagens de amigos do mundo inteiro, mas, principalmente, de pessoas que não conheço, não tive o prazer ainda de conhecer. Mensagens de ‘força’, ‘vamos’, ‘estamos com você’. Obrigado a todos. Quero dizer: estaremos juntos ainda por muito tempo.”

Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro também aproveitou para incentivar Luis Roberto, que foi escalado às pressas pela TV Globo para transmitir a partida no estádio Monumental, em Lima, no Peru. "Luis Roberto, arrebente. Junto com Júnior, Casagrande, Eric, toda a nossa equipe. Que seja um grande dia para o Flamengo e para o nosso futebol brasileiro".