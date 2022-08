Galvão Bueno recebe alta do hospital e mira Copa do Mundo: 'Bora para o Catar'

Galvão Bueno recebeu nesta quarta-feira alta hospitalar após passar por uma cirurgia na coluna. A operação aconteceu na última sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelas redes sociais, o narrador comemorou estar apto a voltar para casa e deixou recado para os fãs de olho na Copa do Mundo do Catar, que começa no mês de novembro.

"Zerei a vida! Coisa boa! Meu muito obrigado a toda a equipe do Einstein pelo carinho e dedicação. Bora pro Catar. É Copa do Mundo! Tá na hora do Hexa!", escreveu Galvão Bueno em mensagem compartilhada no Instagram.

No vídeo divulgado, Galvão Bueno aparece ainda aos cuidados da equipe de enfermagem, nos trâmites finais para a alta. Depois, o narrador caminha ao lado do neurocirurgião Hallim Feres Júnior, responsável pelo procedimento cirúrgico pelo qual passou o locutor.

Além da Copa do Mundo do Catar, na qual novamente será responsável pelas transmissões dos jogos da seleção brasileira e das partidas mais relevantes, Galvão Bueno anunciou ao longo da semana que também fará viagens ao Japão, EUA e Europa. O locutor deve acompanhar a equipe comandada por Tite nos últimos compromissos do Mundial, no mês de setembro.

Galvão Bueno tem 72 anos e está em seu último ano de contrato com a Rede Globo. O narrador deixará a emissora carioca após a final da Copa do Mundo do Catar, em dezembro, e deverá se dedicar a outras atividades, ainda ligadas à comunicação.