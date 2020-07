Galvão Bueno revela que Caio Ribeiro testou positivo para covid-19

O comentarista Caio Ribeiro testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi revelada por Galvão Bueno nesta segunda-feira durante o programa Bem, Amigos!, do SporTV. Segundo o narrador e apresentador, a esposa do ex-jogador também foi diagnosticada com a doença.

"Quero desejar que nada mais sério aconteça com Caio Ribeiro. Primeiro, na quinta-feira, a Renata Ribeiro, esposa dele, testou positivo para covid-19. E o Caio testou na sexta-feira. Caio, você e a Rê, todo o cuidado médico, toda a atenção. Certeza de que não vai ser nada sério", disse Galvão.

Além de Caio Ribeiro, a emissora também contou com o caso do apresentador Rodrigo Rodrigues. Ele testou positivo para covid-19 há 15 dias e neste último fim de semana foi internado com trombose venosa cerebral. Atualmente está em coma induzido na UTI de um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.