Galvão Bueno vai narrar título do Flamengo na Libertadores para comemorar aniversário de 70 anos

Um dos principais narradores do futebol brasileiro, Galvão Bueno completa 70 anos nesta quarta-feira e para celebrar a data, ele realizará o sonho de muitos flamenguistas. Galvão irá narrar a decisão da Libertadores do ano passado entre Flamengo e River Plate, que terminou com o título do clube carioca, após uma emocionante virada por 2 a 1.

A partida, disputada em novembro, foi realizada em Lima, capital do Peru, e o narrador chegou a ir para a cidade, mas teve um princípio de infarto e precisou ser levado para o hospital. A TV Globo colocou Luiz Roberto para narrar a decisão. A narração de Flamengo x River com a voz de Galvão Bueno vai passar no SporTV, às 19h, no programa "Faixa Especial".

A narração terá os comentários dos ex-jogadores Casagrande e Júnior. Além da transmissão, o programa também vai relembrar momentos históricos, narrações icônicas, bordões inesquecíveis de Galvão e entrevistas com pessoas que fizeram parte da história do narrador.

Galvão tem contrato com a Globo até 2022 e já anunciou algumas vezes sua aposentadoria, mas mudou o discurso logo em seguida. Em março, ele deu entrevista no programa Altas Horas, também da Globo, e afirmou que não pretende narrar a Copa de 2022, apesar do contrato com a emissora.