Gama bate ABC nos pênaltis e pega o Santos na terceira fase da Copa do Brasil

Como o resultado foi o mesmo do jogo de ida, no Distrito Federal, o Gama só se classificou após vencer a disputa por pênaltis por 4 a 1. O adversário da próxima fase será o Santos, que vem de classificação tranquila com vitória por 3 a 0 sobre o Galvez-AC, no Acre, e sem a necessidade do jogo da volta.

O time da casa abriu o placar com Erivélton, aos 11 minutos de jogo. Depois de muito insistir, o Gama chegou ao empate aos 21 da etapa final, em um belo chute de fora da área do lateral-esquerdo Felipe. Na disputa por pênaltis, o time visitante foi mais eficiente e não desperdiçou nenhuma das quatro cobranças. Pelo lado do ABC, Felipe Guedes e Victor Sapo pararam nas defesas do goleiro Maringá, que garantiu a classificação.

Com o Gama garantido na terceira fase, apenas mais duas vagas estão em aberto. Operário-PR e Paysandu disputam uma delas, para enfrentar o Juventude, enquanto que Sampaio Corrêa e Figueirense decidem que será o adversário da Ponte Preta.