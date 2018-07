Gama é derrotado pelo América-RN em Natal, mas avança à 2ª fase da Copa do Brasil

Com a vitória, o Gama vai enfrentar na segunda fase o ABC, outro time do Rio Grande do Norte, que eliminou o Goianésia-GO. O primeiro confronto entre os dois times acontece na próxima quarta-feira, às 19h30, no estádio Bezerrão, no Gama (DF), enquanto que o jogo de volta está marcado para o dia 15 de junho, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O primeiro tempo foi disputado em um ritmo alucinante. Rafael Toledo, aos cinco, e Luiz Eduardo, aos nove, abriram 2 a 0 para o time da casa, mas Roberto Pitio diminuiu aos 13 minutos. O mesmo Luiz Eduardo fez o terceiro gol americano aos 39, mas ninguém esperava que Pitio marcasse de novo para o visitante aos 41.

Com os gols fora do visitante, só restava ao América-RN vencer por dois gols de diferença. No segundo tempo, apesar da vitória, o time potiguar tentou tirar a vantagem no placar agregado dos candangos, mas não conseguiu.

Quem passar de Gama e ABC enfrentará o Santos na terceira fase. A equipe santista já passou por duas equipes da região Norte nesta Copa do Brasil: Santos, do Amapá, e Galvez, do Acre.