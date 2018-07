Gama vence América-RN e jogará por empate para avançar na Copa do Brasil No único confronto da primeira fase da Copa do Brasil que ainda resta ser definido, o Gama venceu o América-RN por 1 a 0, em casa, no estádio Bezerrão, no fim da tarde deste sábado. Diante de aproximadamente 1.800 pessoas, o time do Distrito Federal derrotou a equipe potiguar com um gol de Roberto Pitio.