Gamba Osaka conquista 'tríplice coroa' no Japão

O futebol japonês foi completamente dominado pelo Gamba Osaka em 2014. Neste sábado, o clube assegurou uma rara "tríplice coroa" nacional ao conquistar o título da Copa do Imperador com a vitória sobre o Montedio Yamagata por 3 a 1, em partida disputada no Estádio Internacional de Yokohama.

O meia Takashi Usami, com passagens pelo futebol alemão, foi o principal herói da conquista ao marcar dois gols, aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 40 da etapa final, o último do triunfo do Gamba Osaka.

O atacante brasileiro Patric também marcou, aos 22 minutos da primeira etapa. O único gol do Montedio Yamagata saiu aos 17 minutos do segundo tempo e foi do peruano Romero Frank. Além de Patric, o Gamba Osaka também conta no seu elenco com outro jogador brasileiro, o atacante Lins, com passagem pelo Grêmio.

Antes de assegurar o título da Copa do Imperador, o Gamba Osaka já havia levantado outros dois troféus em 2014 no Japão. O clube faturou o título do Campeonato Japonês e também a Copa da Liga Japonesa.

Com essas três conquistas, o time se tornou o primeiro time a vencer as três competições japonesas desde 2000, quando o Kashima Antlers alcançou tal feito. E o Gamba Osaka alcançou a glória exatamente no ano em que voltou elite do futebol japonês após levar o título da segunda divisão em 2013.