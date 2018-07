Gamba Osaka só empata, mas fatura 2º título japonês

O Gamba Osaka entrou em campo neste sábado dependendo apenas de suas forças para ser campeão japonês pela segunda vez na história, mas não passou de um empate por 0 a 0 diante do rebaixado Tokushima Vortis fora de casa. A sorte da equipe foi que seus rivais na disputa pelo troféu foram ainda piores. Urawa Red Diamonds e Kashima Antlers perderam suas partidas e entregaram o título ao rival.

A segunda conquista do Gamba Osaka coroou uma grande recuperação, já que a equipe figurou na zona do rebaixamento na 14.ª rodada e precisou de uma arrancada espetacular para ficar com a taça. Se hoje conta com os brasileiros Lins e Patric no ataque, em 2005, quando ficou com o título pela primeira vez, tinha o meia Fernandinho e o atacante Araújo no elenco.

A última rodada do campeonato foi emocionante e os jogadores do Gamba Osaka permaneceram em campo por alguns minutos após o apito final esperando os resultados das outras partidas para saberem se ficariam com o título ou não. Para piorar, o Urawa Red Diamond, que seria campeão com uma vitória, saiu na frente do Nagoya Grampus em casa logo aos dois minutos. A vantagem foi sustentada até os 26 minutos da etapa final, quando saiu o empate. Aos 43, veio a virada dos visitantes.

Mas ainda não dava para o Gamba Osaka fazer a festa, uma vez que o Kashima Antlers, com os resultados da rodada, também precisava só de uma vitória para ser campeão. Só que o gol de Yoshiki Takahashi logo aos cinco minutos deu o triunfo ao Sagan Tosu, para euforia do Gamba, que, agora sim, podia comemorar o título.