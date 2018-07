Gamba Osaka se torna primeiro campeão de 2016 com gols de Patric

O Gamba Osaka é o primeiro clube de futebol a conquistar um titulo em 2016. Nesta sexta-feira, o time faturou o bicampeonato da Copa do Imperador ao superar o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 na decisão disputada no Ajinomoto Stadium, em Chofu, na província de Tóquio.

Torneio nacional disputado em confrontos eliminatórios, a Copa do Imperador se iniciou no segundo semestre de 2015, mas a sua final foi realizada no primeiro dia do novo ano. E o Gamba Osaka se tornou mais uma vez campeão do torneio, repetindo a conquista de 2014.

Para isso, o Gamba Osaka contou com a participação decisiva do atacante Patric. Afinal, o brasileiro marcou os dois gols do seu time na partida. Patric abriu o placar do duelo para o Gamba Osaka aos 32 minutos do primeiro tempo, mas Shinzo Koroki empatou o duelo para o Urawa Red Diamonds logo depois, aos 36. Na etapa final, porém, Patric assegurou o título do seu time ao marcar novamente, aos 8 minutos.

Assim, o Gamba Osaka assegurou o título da Copa do Imperador. E além de Patric, que possui passagens por clubes como Atlético Goianense, Fortaleza e Vila Nova, outro brasileiro também faz parte do elenco campeão, o atacante Lins, que já atuou por Grêmio, Ponte Preta e Criciúma, entre outros.

Em 2015, o Gamba Osaka esteve próximo de conquistar títulos, pois foi vice-campeão da Copa da Liga Japonesa, terceiro colocado no Campeonato Japonês e parou nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia, além de ter ficado na terceira posição no Mundial de Clubes. Agora tem a honra de ser o primeiro clube do futebol mundial a levantar um troféu em 2016.