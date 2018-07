Gameiro faz três e Atlético de Madrid vence amistoso com o Al Ahly

O atacante francês Kevin Gameiro brilhou neste sábado. Em apenas 45 minutos em campo, ele marcou três vezes e liderou o Atlético de Madrid na vitória sobre o Al Ahly de virada por 3 a 2, em amistoso disputado em Alexandria, no Egito.

Essa foi a primeira partida do Atlético de Madrid após a pausa do Campeonato Espanhol para as festas de fim de ano. E, por se tratar de uma partida amistosa, com substituições liberadas, o técnico argentino Diego Simeone promoveu alguns testes.

Sem já contar com o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís, com uma lesão muscular na coxa direita, o treinador poupou no primeiro tempo alguns de seus principais jogadores como Griezmann, Koke, Saúl Ñíguez e o próprio Gameiro.

O time egípcio, assim, se aproveitou para abrir o placar aos 40 minutos, com o meia-atacante Moamen Zakaria. E, no início do segundo tempo, mesmo com boa parte dos titulares madrilenhos em campo, o Al Ahly chegou ao segundo com Ahmed El Sheikh.

Era, então, a vez de Kevin Gameiro brilhar. Depois de entrar em campo no intervalo, o atacante francês despertou após o segundo gol e marcou aos 19, aos 28 e aos 36 minutos. Garantiu, assim, o triunfo do Atlético de Madrid no amistoso.

O primeiro compromisso oficial da equipe em 2018 será diante do Lleida Esportiu, pela Copa do Rei, em 3 de janeiro. E, pelo Campeonato Espanhol, competição em que ocupa a vice-liderança, recebe o Getafe no dia 6.