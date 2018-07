Gameiro marca dois e lidera vitória do Sevilla sobre o Sporting Gijón

Em um jogo morno que parecia fadado ao 0 a 0, o atacante Kevin Gameiro apareceu para marcar duas vezes e dar a vitória por 2 a 0 ao Sevilla sobre o Sporting Gijón, em casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória ainda serviu para manter o Sevilla na briga por uma vaga na zona de classificação à Liga Europa. O time andaluz saltou da décima para a sétima colocação, a um ponto do La Coruña. O Sportin Gijón, por sua vez, parou nos 15 pontos, em 15.º lugar.

Após 75 minutos de disputa sem gols, aos 30 do segundo tempo Luis Hernandez cometeu pênalti, foi expulso e abriu a chance para o Sevilla desencantar. Gameiro cobrou forte no canto direito e fez 1 a 0. O goleiro Ivan Cuellar ainda tocou na bola, mas não impediu o tento.

Mais tranquilo após mexer no placar, o Sevilla ampliou novamente com Gameiro, aos 35 minutos. Konoplyanka fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na medida para o atacante cabecear e garantir a vitória.

Na sequência do Espanhol, o Sevilla tem pela frente o clássico contra o Betis, no próximo sábado. Antes, no entanto, o time entra em campo na terça-feira contra o Logroñés pela segunda rodada da Copa do Rei.

OUTROS JOGOS

Ainda neste sábado, o Celta bateu o Espanyol por 1 a 0, em casa, e manteve viva a perseguição ao Real Madrid, terceiro colocado do Espanhol. O time de Vigo foi a 28 pontos, dois a menos que a equipe merengue. Em outra partida do Espanhol, o Granada visitou o lanterna Levante e saiu com a vitória por 2 a 1.