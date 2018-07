Gameiro marca e Atlético de Madrid derrota o Celta no Espanhol

O Atlético de Madrid fez uma partida apática e sofreu contra o Celta neste domingo. Mas, com um gol do atacante francês Kevin Gameiro, garantiu a vitória por 1 a 0, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

+ Leia mais notícias sobre futebol internacional

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

+ Valencia goleia o Sevilla e se mantém na vice-liderança do Espanhol

O resultado deixou a equipe provisoriamente na terceira colocação, com 19 pontos, seis atrás do líder Barcelona. Mas o Real Madrid soma 17, recebe o Eibar neste domingo e pode retomar a posição. Já o Celta tem 11 pontos e está no meio da tabela.

Com algumas de suas principais estrelas em campo, como Griezmann, Saúl Ñíguez e o próprio Gameiro, o Atlético de Madrid entrou como favorito mesmo jogando fora de casa. Mas teve uma atuação apática e sofreu para obter o triunfo.

E o gol da vitória foi marcado por Gameiro aos 27 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, o francês aproveitou bate-rebate e chutou de virada, com oportunismo, para abrir o placar.

A partir de então, o Celta dominou a partida. Finalizou, por exemplo, 19 vezes, contra apenas quatro do Atlético de Madrid, embora tenha pecado na precisão e, assim, sido derrotado.

Ainda neste domingo, em casa, o Villarreal goleou o Las Palmas por 4 a 0 e subiu para a quinta colocação com 16 pontos. Cedric Bakambu, Mario Gaspar, Ximo Navarro, contra, e Nicola Sansone marcaram no segundo tempo os gols do fácil triunfo.