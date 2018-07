Gana anuncia que Essien voltará a defender a seleção

A Associação Ganesa de Futebol informou nesta quarta-feira que o meio-campista Michael Essien voltará a defender a seleção local em março do próximo ano. Seu retorno será na partida contra o Congo, válida pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Essien sofreu uma grave contusão no joelho no início deste ano, durante a disputa da Copa Africana de Nações. Após passar longo tempo afastado e perder inclusive a Copa do Mundo da África do Sul, ele comentou no início de setembro que, para recuperar sua melhor forma física e técnica, permaneceria um tempo afastado da seleção de Gana.

E depois do meio-campista voltar a ter boas atuações pelo Chelsea nesta temporada, a associação ganesa informou que Essien disputará a próxima partida de Gana pelas Eliminatórias da Copa Africana.

"Essien nunca disse que nunca jogaria por Gana novamente", comentou o presidente da entidade, Kwesi Nyantakyi. "Ele apenas pediu por um pouco de tempo, mas já nos informou que está pronto para retornar em março".