Gana divulga lista preliminar com 26 jogadores para Copa do Mundo

ACRA - O técnico Kwesi Appiah, de Gana, divulgou nesta segunda-feira uma lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo. A relação, que ainda será reduzida para 23 até o dia 2 de junho, confirma a presença dos irmãos Jordan e Andre Ayew e o atacante Kevin-Prince Boateng.

Appiah também listou a dupla Michael Essien e Sulley Ali Muntari, do Milan. E o atacante Asamoah Gyan, do Al-Ain, que foi destaque da seleção na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. A equipe daquele Mundial será a base do treinador para a Copa no Brasil.

Caso seja confirmado na lista final de Gana, Kevin-Prince Boateng enfrentará o irmão Jerome Boateng, que também tem origem ganesa mas optou por ter nacionalidade alemã. O confronto entre Gana e Alemanha se dará na segunda rodada do Grupo G, no dia 21 de junho, em Fortaleza. Portugal e Estados Unidos completam a chave.

Confira a relação de convocados da seleção de Gana:

Goleiros - Adam Larsen Kwarasey (Strømsgodset), Fatau Dauda (Orlando Pirates), Stephen Adams (Aduana Stars);

Defensores - Samuel Inkoom (Platanias), Daniel Opare (Standard Liège), Harrison Afful (Esperance) Jeffery Schlupp (Leicester City), John Boye (Rennes), Jonathan Mensah (Evian), Rashid Sumaila (Mamelodi Sundowns), Jerry Akaminko (Eskisehirspor);

Meio-campistas - Michael Essien (Milan), Sulley Ali Muntari (Milan), Rabiu Mohammed (Kuban Krasnodar), Kwadwo Asamoah (Juventus), Emmanuel Agyemang Badu (Udinese), Afriyie Acquah (Parma), Andre Ayew (Olympique de Marselha), Mubarak Wakaso (Rubin Kazan), Christian Atsu Twasam (Vitesse), Albert Adomah (Middlesbrough), David Titi Accam (Helsingborg);

Atacantes - Asamoah Gyan (Al Ain), Kevin-Prince Boateng (Milan), Abdul Majeed Waris (Valenciennes) e Jordan Ayew (Sochaux).