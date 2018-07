Gana e Costa do Marfim dominam premiação africana

Entre eles, os destaques ficam por conta de Yaya Touré, que vem atuando bem como meia sob o comando do técnico Roberto Mancini no Manchester City, e Boateng, um dos destaques do Milan no ano. Vencedor do prêmio em 2006 e 2009, Drogba alternou bons e maus momentos e já não vive sua melhor fase no Chelsea.

Os outros quatro indicados são distribuídos em quatro países diferentes. São eles: o meia Seydou Keita, de Mali, e os atacantes Adel Taarabat, de Marrocos, Moussa Souw, de Senegal, e Eto''o, que foi o último vencedor do prêmio, de Camarões.

Nomes como os do togolês Adebayor, melhor africano de 2008, e Kanouté, vencedor do prêmio em 2007, não aparecem na lista. Agora, jogadores e técnicos das seleções africanas participarão da votação, sendo que o resultado será divulgado no dia 22 de dezembro, em uma cerimônia em Acra, capital de Gana.