Gana e Mali estreiam com vitória na Copa Africana Uma das favoritas ao título da Copa Africana de Nações, a seleção de Gana estreou na edição 2012 com uma vitória por 1 a 0 sobre Botsuana, nesta terça-feira, em Franceville, no Gabão. No segundo jogo do dia, no mesmo local, Mali venceu Guiné também por 1 a 0. Desta forma, as duas equipes vitoriosas lideram o Grupo D, com três pontos.