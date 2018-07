Gana empata com Moçambique e mantém ponta nas Eliminatórias para Copa Africana

Com o empate, Gana manteve a invencibilidade e liderança, chegando a dez pontos em três jogos, seguido por Ilhas Maurício (seis pontos) e Ruanda (três). Moçambique aparece na lanterna da chave, com apenas um ponto.

As Eliminatórias para a Copa Africana de Nações são disputadas em 13 grupos com quatro seleções, que se enfrentam em jogos de turno e returno. Classificam-se para o torneio os líderes de cada chave e os dois melhores segundos colocados. O Gabão, como país-sede, já tem sua vaga garantida.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste domingo, Benin goleou o Sudão do Sul por 4 a 1, pela quarta rodada, e assumiu a liderança do Grupo C, com oito pontos, deixando o adversário em terceiro lugar, com três. Mali (sete pontos) e Guiné Equatorial (um ponto), que se enfrentam na segunda-feira, completam a chave.

A seleção de Botsuana venceu Comores por 2 a 1, pela quarta rodada, e embolou a classificação do Grupo D. Comores é a única equipe com três pontos, enquanto Botsuana, Uganda e Burkina Faso brigam pela ponta com seis pontos cada, mas as duas últimas equipes têm apenas três jogos disputados até aqui.

Jogando fora de casa, a seleção de Guiné-Bissau superou o Quênia por 1 a 0 e assumiu a ponta do Grupo E, com sete pontos em quatro rodadas, deixando os quenianos na lanterna, com um ponto. Ainda neste domingo, Congo e Zâmbia ficaram no empate e foram a seis pontos, no miolo da chave.