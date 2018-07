Gana exonera ministro dos Esportes após eliminação

Gana até mostrou um bom futebol no Brasil, mas foi atrapalhada por questões extracampo. Um desentendimento sobre o pagamento da premiação aos jogadores fez com que o presidente da federação nacional de futebol interviesse e mandasse o dinheiro aos jogadores em um avião. Dias depois, Muntari e Kevin-Prince Boateng, dois dos principais jogadores da seleção, foram excluídos da delegação por uma confusão com a comissão técnica.

John Mahama preferiu não dar maiores detalhes sobre a exoneração de Mahama e informou apenas que o ministro ocupará outro cargo a partir de agora. Seu vice, Joseph Yammin, se tornará ministro regional em Ashanti.

Depois de mostrar um bom futebol na estreia, quando perdeu para os Estados Unidos por 2 a 1, e no empate por 2 a 2 com a Alemanha, Gana não foi bem na última rodada da primeira fase e, talvez atrapalhada pelos problemas extracampo, perdeu por 2 a 1 para Portugal. O resultado deixou a seleção africana na última posição do Grupo G, com apenas um ponto ganho.