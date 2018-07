Gana nega relatos de manipulação de resultado e entra com ação legal

O jornal Daily Telegraph e o programa Dispatches da rede de TV Channel 4 de Londres disseram ter descoberto o caso durante uma investigação de seis meses sobre manipulação de resultados.

O presidente da GFA, Kwesi Nyantakyi, afirmou que os relatos são “uma representação de meias verdades e meias mentiras”.

“Não é verdade que concordamos com pessoas que pretendem organizar partidas segundo suas conveniências entre nossa seleção e qualquer adversário no futuro”, disse ele em Maceió, onde Gana tem sua concentração na Copa do Mundo.

Um repórter do diário britânico e um ex-investigador da Fifa alegaram representar uma empresa que compraria os direitos de sediar amistosos.

Os dois falsos representantes afirmaram poder recrutar árbitros que manipulariam os resultados, e o Daily Telegraph disse que um contrato que submeteram à GFA especificava as condições do acordo, incluindo quem indicaria os juízes.

O Telegraph exibiu um vídeo em seu site que mostra o que disse ser uma reunião entre autoridades da GFA e o ex-investigador da Fifa na qual a manipulação foi discutida.

“A Associação de Futebol de Gana pediu à polícia de Gana que investigue duas pessoas que atuaram em nome da GFA com objetivos escusos”, disse a associação em um comunicado em seu site.

“A GFA não assinou o contrato e os dois cavalheiros não fizeram tais propostas de corrupção à GFA ou seus funcionários”, diz.

“Queremos garantir ao público que não iremos tolerar tais atitudes escusas, e iremos buscaR sanções severas contra tais indivíduos se ficar provado que tais afirmações forem verdadeiras”.

No último sábado, Gana empatou em 2 x 2 com a Alemanha em um dos jogos mais empolgantes do Mundial.

“Explicamos (as alegações aos jogadores), e nosso motivo é blindá-los de algumas destas publicações provocadoras que almejam perturbar a concentração do time”, acrescentou Nyantakyi nesta segunda-feira.

“Eles parecem apreciar o que estamos tentando fazer. Posso garantir a todos que essas reportagens negativas não têm efeito negativo na psique e na concentração de nossos jogadores.”

(Reportagem adicional de Mark Gleeson em Salvador)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; +55 21 2223-7148)) REUTERS AC