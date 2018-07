Gana vence a primeira e lidera sozinha na Copa Africana de Nações

PORT ELIZABETH - Tradicional força do continente, Gana somou nesta quinta-feira a sua primeira vitória na atual edição da Copa Africana de Nações. A seleção ganesa derrotou Mali por 1 a 0, na cidade de Port Elizabeth, na África do Sul, e ainda foi beneficiada pelo outro resultado do dia, o empate sem gols entre Níger e Congo, também pela segunda rodada do Grupo B. Assim, passou a liderar a chave sozinha.

Dono de quatro títulos na história da Copa Africana - está atrás apenas do recordista Egito, que tem sete conquistas -, Gana tinha empatado com Congo na estreia da competição que acontece na África do Sul. Agora, a seleção ganesa ganhou nesta quinta-feira do Mali, graças ao gol de pênalti marcado pelo meio-campista Mubarak Wakaso, do Espanyol, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Ainda nesta quinta-feira, também no Estádio Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth, o Níger se recuperou da derrota para Mali na estreia e conseguiu empatar sem gols com o Congo, mantendo as chances de classificação para as quartas de final. O destaque da seleção congolesa foi o goleiro Kidiaba, o mesmo que ficou famoso ao defender o Mazembe diante do Inter no Mundial de 2010.

Com os resultados da segunda rodada, Gana foi aos quatro pontos. Enquanto isso, Mali aparece em segundo lugar do Grupo B, com três pontos, Congo vem logo atrás, com dois, e Níger é o lanterna, com um. Na próxima segunda-feira, acontece a definição da chave, com dois jogos: Gana x Níger, novamente em Port Elizabeth, e Congo x Mali, marcado para a cidade de Durban.

Nesta sexta-feira, acontece a segunda rodada do Grupo C da Copa Africana, competição que classifica o campeão para a disputa da Copa das Confederações, em junho, no Brasil. Os dois jogos do dia são na cidade sul-africana de Nelspruit: Zâmbia x Nigéria e Burkina Faso x Etiópia.