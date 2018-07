Gana vence, África do Sul e Senegal empatam, e Grupo C embola

O chamado "grupo da morte" da Copa Africana de Nações vem se comprovando o mais acirrado da competição. Nesta sexta-feira, Gana se recuperou da derrota na estreia e venceu a Argélia por 1 a 0. Também pelo Grupo C, África do Sul e Senegal empataram em 1 a 1 e mantiveram tudo embolado.

Principal nome da seleção ganesa, Asamoah Gyan resolveu aos 47 minutos do segundo tempo em Mongomo. Ganhou do zagueiro na corrida e bateu cruzado na saída do goleiro para definir a vitória por 1 a 0, que levou Gana aos três pontos e se igualou à Argélia, surpresa da Copa do Mundo do ano passado.

Depois, também em Mongomo, a África do Sul saiu na frente de Senegal com Manyisa, logo no comecinho do segundo tempo. O zagueiro Mbodji deixou tudo igual aos 15 e garantiu o quarto ponto de Senegal, líder do grupo. Os sul-africanos têm apenas um ponto. Na última rodada, Senegal joga por um empate contra a Argélia. Na outra partida, Gana pega a África do Sul.