Gana vence e é líder do Grupo D na Copa Africana

Com o resultado, os ganeses assumiram a liderança isolada do Grupo D da competição, com seis pontos, e precisam apenas de um empate diante de Guiné, na última rodada, para garantir a primeira colocação e a classificação para a segunda fase. Já Mali segue com três pontos, após vencer a própria Guiné na rodada inicial.

Neste sábado, Gana encontrou resistência no adversário e conseguiu abrir o placar apenas ao 18 minutos do segundo tempo, com Asamoah Gyan, de falta. Aos 31, o atacante apareceu novamente e deu bom passe para Ayew, que marcou o segundo e garantiu o triunfo.

Na outra partida do grupo, Guiné não teve trabalho para atropelar Botswana por 6 a 1 e seguir na briga por uma vaga nas quartas de final da competição. Logo no primeiro tempo, os guineenses abriram 4 a 1 no placar, com dois gols de Diallo, um de Camara e outro de Traoré. No segundo tempo, Bah e Soumah completaram a goleada.