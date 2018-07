Gana vira no fim e avança com a Argélia no 'Grupo da Morte'

Os dois times que disputaram a Copa do Mundo do ano passado levaram a melhor no chamado ''Grupo da Morte'' da Copa Africana de Nações. Nesta terça-feira, Gana virou sobre a África do Sul e ganhou por 2 a 1 em Mongomo e ficou com uma das vagas. Surpresa do último Mundial, a Argélia avançou com uma vitória por 2 a 0 sobre Senegal.

Precisando vencer a qualquer custo, a África do Sul saiu na frente de Gana aos 17 minutos com um golaço. Masango pegou rebote fora da área e, sem deixar a bola cair, bateu encobrindo o goleiro Brimah.

A virada só começou no fim do jogo. Aos 28, a zaga da África do Sul deu bobeira e deixou Boye receber no meio da área e girar para empatar. A virada veio 10 minutos depois, com Jordan Ayew, de cabeça, após cobrança de falta.

Enquanto isso, em Malabo, a Argélia saiu na frente com Mahrez, aos 11 minutos, completando um lançamento longo, perfeito, de Bougherra. A oito minutos do fim, Bentaleb teve todo espaço do mundo na entrada da área, escolheu o canto e fez 2 a 0.

Com os resultados, a Argélia avançou no primeiro lugar do Grupo C, ficando à frente de Gana pelo saldo de gols. Ambos somaram seis pontos. Senegal (quatro) e África do Sul (um ponto) foram eliminados.

Na quarta-feira, a fase de grupos chega ao fim com uma rodada sem favoritos no Grupo D. Todos os times têm dois pontos, zero de saldo e dois gols marcados, uma vez que todas as quatro partidas já realizadas terminaram 1 a 1. Camarões pega a Costa do Marfim e Guiné joga contra Mali.