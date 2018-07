'Ganhamos o jogo na preleção no CT', diz Rogério Ceni

Aliviado pela classificação do São Paulo e por ter adiado a despedida da Copa Libertadores, Rogério Ceni afirmou após a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, que desde o início o seu time estava convicto e seguro de que ia ganhar. E bater o rival no clássico ainda faz o capitão tricolor sonhar com a possibilidade de o time ir longe na competição.

"A nossa preleção hoje, antes de sair do CT, nos fez ganhar o jogo. Viemos para cá com convicção da vitória", contou o goleiro ao deixar o campo. Ceni teve pouco trabalho na partida, e comparou o domínio do São Paulo no Morumbi ao exibido pelo rival no Itaquerão no confronto da primeira rodada da Libertadores.

"Se não foi tecnicamente brilhante, o São Paulo teve domínio de 90% do jogo. Fomos superiores, assim como eles foram na primeira partida", avaliou o goleiro.

A classificação no "Grupo da Morte" colocou o São Paulo como o segundo colocado de melhor campanha, e capaz de fazer o goleiro sonhar em ir longe. "Vamos brigar por alguma coisa maior do que esse sofrimento que tivemos hoje."

No primeiro jogo das oitavas de final o time não terá os suspensos Dória, Hudson e Luis Fabiano. Para compensar, vai poder contar com o volante Wesley, que agora poderá ser inscrito no torneio. Os cartões serão zerados.