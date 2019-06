Ganhando embalo, Grêmio aposta em parada para recuperar lesionados

Após um fraco início do Brasileirão, o Grêmio vai para o recesso da competição em momento favorável, que pode se estender ao fim da Copa América. Vindo de duas vitórias seguidas, algo inédito em sua campanha até agora, o time comandado por Renato Gaúcho quer aproveitar a interrupção do campeonato nacional para recuperar sua lista de lesionados.

A relação, que já era considerável, ganhou peso na noite de quarta, há poucos instantes do início do duelo contra o Botafogo, no Engenhão. Antes da vitória por 1 a 0, o treinador perdeu o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon durante o aquecimento. Eles reforçaram a lista que já contava com Kannemann, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Matheus Henrique, Luan e Everton.

É com estes jogadores que o clube espera retornar ao Brasileirão, ao fim da disputa da Copa América. "Garantir todos é impossível, mas diria que provavelmente, sim. Se não 100%, muito próximo. Depende de uma série de fatores, mas essa parada vem bem a calhar", afirma o diretor de futebol do Grêmio, Alberto Guerra.

O retorno destes jogadores deve dar maior tranquilidade a Renato Gaúcho, que vem atribuindo a irregularidade da equipe às seguidas baixas. "Ninguém tem seis, sete, oito desfalques, só o Grêmio. Temos um grupo, mas o entrosamento não é o mesmo", comenta. "Jogamos com tantos desfalques, é algo normal. O mais importante foi a vitória. Fizemos uma grande partida contra o quarto colocado."

Mesmo com os desfalques, o time gaúcho derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, em sua última partida antes da interrupção do Brasileirão. O treinador exaltou a força do elenco. "Não foi superação. Enfrentamos o quarto colocado e dominamos a partida. Além da posse de bola, criamos inúmeras oportunidades. O Botafogo criou uma, que o Paulo Victor defendeu. Eu tenho um grupo. Hoje foi um pouco de tudo, mas não deixamos nossa maneira de jogar. O Grêmio veio aqui cheio de desfalques e controlou o jogo", comentou.

O resultado deixou a equipe gaúcha na 11ª colocação, com 11 pontos. O time pode perder posições no decorrer desta rodada, nesta quinta-feira.