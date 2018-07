'Ganhar em Itaquera me deu a certeza do título do Palmeiras', diz Cuca

O técnico Cuca, do Palmeiras, analisou com mais tranquilidade nesta segunda-feira a trajetória que levou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na opinião dele, a partida mais marcante na campanha vitoriosa foi ainda em setembro, pela 26ª rodada, quando os 2 a 0 sobre o Corinthians, fora de casa, deram ao treinador a certeza de que o título viria.

"O jogo para mim que disse que eu seria campeão foi com o Corinthians, em Itaquera. Era uma atmosfera muito desfavorável para nós, porque vínhamos de um empate com o Flamengo, na quarta. Fizemos um jogo perfeito, fomos precisos. Era uma partida fundamental", explicou Cuca nesta segunda-feira em entrevista ao vivo para o canal do Facebook da revista Veja.

O posto de campeão brasileiro encerrou um jejum de 22 anos do Palmeiras e pôs fim à batalha pela primeira posição contra Santos e Flamengo, o atual segundo colocado. Cuca afirmou que na ocasião do clássico com o Corinthians, a diferença para o clube carioca era de somente um ponto, com uma rodada bastante desfavorável. "O Flamengo ia jogar com o Santa Cruz, no Pacaembu, no dia seguinte. Se eu empate com o Corinthians e eles ganham, o time deles embala e eu não passaria mais", afirmou.

Cuca contou que na preparação para enfrentar o Corinthians, quis levar o elenco para Atibaia mais para conversar e fazer reuniões do que para treinar. "Só quem está lá dentro sabe o quanto é difícil ganhar do Corinthians lá dentro, com torcida única", comentou. O Palmeiras ganhou por 2 a 0 com gols de Moisés e Mina, em resultado que causou a demissão de Cristóvão Borges como técnico do Corinthians.

O treinador prometeu conversar nos próximos dias com a diretoria do Palmeiras para avaliar se continua no cargo para 2017. Cuca disse que por problemas pessoais, pensa em que não renovar o vínculo.