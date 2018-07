Ganso, ainda

Ganso talvez não siga esse roteiro, que parecia traçado para si quando despontou como destaque da versão 2009/2010 dos Meninos da Vila. Passado período extraordinário, de encantar plateias, técnicos e críticos, além de conquistas - o auge foi a Libertadores de 2011 -, convive mais com interrogações e dúvidas do que com certezas. Empacou na bifurcação entre o caminho bem pavimentado, que conduz ao estrelato, e o acidentado, que desemboca em lugar-comum.

Ganso é uma incógnita difícil de desvendar. Ao contrário de Neymar, companheiro e compadre no Santos e hoje um dos principais jogadores do mundo. O atacante fatura, dentro e fora de campo, e não sai das manchetes, nem que seja por confusões com a transferência para o Barcelona, dois anos atrás. O meia ganha espaço por oscilações intermináveis e, agora, de novo por reações negativas no São Paulo.

Ganso é o jogador “mas”. É bom de bola, mas não se firma; tem visão de jogo, mas às vezes some; tem técnica acima da média, mas nem sempre a usa da melhor forma; seria o camisa 10 ideal para a seleção, mas não tem uma sequência entusiasmante; tem pontaria, mas chuta pouco. E assim vai, só na base do “mas”.

O Morumbi surgiu como porto seguro para Ganso, quase três anos atrás, depois de longo e desgastante processo de separação com o Santos. Na época se falou que havia chegado o momento de deslanchar com a mudança de ambiente. Longe da pressão na Baixada e fora da briga entre o ex-patrão e parceiros, ficaria à vontade para liberar a vocação para craque. A casa tricolor lhe daria oportunidade de reconquistar espaço na seleção e ser um dos nomes no Mundial de 2014. Nada.

Hoje ainda se discute se Ganso vai se impor, se enfim assumirá a condição de regente da equipe, se voltará a ser fator de desequilíbrio. Mais: não se descobriu qual a melhor faixa para atuar em campo, em que setores a habilidade e categoria vão aflorar. Ou seja, há especulações em torno de um profissional que deveria ter rumo decidido há muito tempo. O boleiro que destoa dos demais aparece logo, é precoce, engata uma quinta e ninguém o segura.

Se houver lengalenga, significa que o astro não é tão magnífico quanto se supunha. Talvez Ganso engrosse o dicionário dos atletas com enorme potencial que, por razões variadas, ficaram aquém das expectativas. Um indício seria o desejo, não escancarado, de o São Paulo cedê-lo em breve para recuperar ao menos o que investiu, sem atualização monetária. Ora, não se abre mão de fora de série, a não ser por oferta tentadora. Não é o caso.

Ganso sente a desconfiança e, como tem todo jeito de boa pessoa, isso o afeta. Por isso a atitude mal humorada e deselegante de não cumprimentar o técnico Osorio ao ser substituído no domingo? Pode ser complicado saber o que se passa na cabeça das pessoas. Desperdício, se ele não superar o “mas”, pois é dos meias mais clássicos que cresceram por aqui nas últimas décadas. Talento não é tudo, se não vier acompanhado de atitude, fibra, resolução.

Ainda é possível, rapaz!

Vender o almoço. O ASA já eliminou o Palmeiras uma vez na Copa do Brasil. Pode repetir a dose agora, após empate de 0 a 0 no Allianz Parque. Com o cinto apertado, o clube alagoano abriu mão de atuar em casa e mandará o jogo de hoje em Londrina. Em troca, receberá dinheiro que ajudará a pagar parte das dívidas. Na teoria, melhor para o Palmeiras, que terá público a favor, como no duelo com a Ponte pelo Brasileiro, realizado dias atrás em Cuiabá.