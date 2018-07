Ganso agradece apoio da torcida após vitória na estreia

O meia Paulo Henrique Ganso agradeceu o apoio da torcida em sua estreia pelo São Paulo. "É uma felicidade muito grande. O pessoal lotou o Morumbi e conseguimos uma vitória importante", disse o jogador, referindo-se aos mais de 62 mil torcedores presentes no estádio neste domingo - público recorde neste Brasileirão - e à conquista por 2 a 1 sobre o Náutico.

"Pude dar a minha contribuição e foi uma tarde perfeita. O importante foi essa vitória, que nos deixa próximos da Libertadores", ressaltou Ganso. O São Paulo está com 62 pontos e precisa de apenas um empate para ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e garantir vaga na Libertadores do ano que vem.

Ganso foi apresentado ao São Paulo no dia 23 de setembro. No entanto, ficou quase dois meses em recuperação devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida quando ainda era jogador do Santos. Como programado, ele só entrou em campo neste domingo aos 11 minutos do segundo tempo, ficando até o fim da disputa. Apesar de discreta, a atuação do novo astro são-paulino foi convincente. Além de trocar diversos passes no meio do campo, ele chegou a arriscar um chute ao gol adversário.