Ganso aponta lado positivo de ficar fora de convocação

O meia Paulo Henrique Ganso preferiu ver o lado positivo da falta de jogadores do São Paulo na lista de convocados pelo técnico Dunga para a seleção brasileira divulgada na manhã desta terça-feira. A seleção vai fazer dois amistosos nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente contra Colômbia e Equador, nos Estados Unidos.

Em vez de frustração, o meia ficou satisfeito com a manutenção da equipe titular. "O importante é pensar no São Paulo. Ficamos com todos aqui e não vamos perder ninguém por duas rodadas mais ou menos. Isso é importante", afirmou o jogador em entrevista coletiva no CT da Barra Funda na manhã desta terça-feira. "A minha é frustração é zero. Estou com o pensamento voltado para o São Paulo. Se o trabalho for bem feito, terei minha oportunidade no momento certo", afirmou o jogador.

Corinthians e Cruzeiro, equipes que estão à frente do São Paulo na tabela, cederam dois jogadores cada um para os jogos da seleção e, na opinião de Ganso, podem ter problemas com os desfalques. "Foram convocados jogadores importantes e espero que eles percam pontos para que possamos nos aproximar", enfatizou.

O primeiro desafio para chegar ao G-4 do Brasileirão é o Internacional, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Beira-Rio. Ganso afirma que esse jogo é fundamental para consolidar a ascensão da equipe, que somou duas vitórias nas últimas partidas do torneio nacional. "Precisamos da nossa terceira vitória seguida. Seria importante roubar pontos do Inter. Temos de vencer mesmo fora de casa", afirmou o meia.