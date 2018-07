Ganso aprova atuação do São Paulo fora de casa pelo Paulistão

SÃO CAETANO DO SUL - O São Paulo teve uma certa dificuldade, mas conseguiu vencer o São Caetano por 4 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, em jogo adiado da segunda rodada do Paulistão. Para o meia Ganso, escalado como titular pelo técnico Ney Franco, a atuação são-paulina foi boa.

"O time jogou muito bem, apesar de ter tomado dois gols bobos do São Caetano. Mas, no segundo tempo, a nossa equipe conseguiu se impor em campo e virou o jogo", avaliou Ganso, ao comentar sobre a vitória que levou o São Paulo ao segundo lugar no Paulistão, dois pontos atrás da Ponte Preta.

Para o jogo desta quarta-feira em São Caetano do Sul, o técnico Ney Franco fez algumas mudanças na escalação são-paulina, mexendo até mesmo no esquema tático que vinha utilizando. Assim, colocou Jadson e Ganso juntos no meio-de-campo, deixando Osvaldo e Luis Fabiano no ataque.

Ganso acredita que conseguiu aproveitar a chance como titular. "Me dou nota 6, 7, sempre precisa melhorar", disse o meia, quando perguntado após o jogo qual a avaliação que fazia da sua atuação nesta quarta-feira. Assim, ele espera continuar no time para os próximos compromissos.