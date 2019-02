Ganso aprova estreia no Flu, mas admite que tem muito para evoluir

A grande atração da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bangu, no Maracanã, foi o retorno de Paulo Henrique Ganso aos gramados. Apesar de atuação discreta nesta sexta-feira, o principal reforço do time para a temporada aprovou seus primeiros 90 minutos atuando pelo novo clube e se animou com a possibilidade de evolução nas próximas partidas.

"Me senti muito bem em campo. Conversei bastante com o Fernando (Diniz, o técnico do Fluminense). É um jogo para eu me condicionar fisicamente e foi isso que procurei fazer durante a partida. A cada partida a gente vai evoluindo junto com a equipe", analisou o camisa 10 após a partida.

Apesar de não atuar desde o final do ano passado, Ganso disputou os 90 minutos, mas admite que ainda precisa fortalecer a parte física. "Tive gás até o segundo tempo, fui buscar uma bola esticada no final, mas tem hora que a perna pesa. Acabei errando um passe fácil por isso. Mas é assim mesmo. A gente procura ir evoluindo a cada partida", disse.

Ganso também avaliou o nível de jogo do futebol praticado no Brasil. Após dois anos na Europa, o meia se disse impressionado com a qualidade das equipes menores no Campeonato Carioca.

"Cada vez a marcação está mais forte e as equipes estão saindo mais para o jogo com qualidade aqui no Brasil. A gente procurou atrapalhar a saída de jogo do Bangu, mas quando eles conseguiram sair criaram oportunidades. Isso é o futebol que a gente quer ver. Futebol de toque de bola e com gols. E foi o que nós fizemos", concluiu.