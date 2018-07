Ganso cobra ofensividade e força na marcação no Santos

O meia Paulo Henrique Ganso é um dos grandes trunfos do Santos na partida desta quarta-feira, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela semifinal da Copa do Brasil. No duelo, o time paulista tentará reverter a vantagem de 4 a 3 conquistada pela equipe gaúcha no duelo de ida, no Olímpico.

E, como um dos líderes do Santos, o jogador cobrou força ofensiva e aplicação na marcação para que o time possa avançar à final.

"Até pela virada de 4 a 2 (obtida pelo Grêmio). O Robinho fez o terceiro gol e diminuiu a vantagem deles. Agora a gente só precisa de uma vitória na Vila. Temos que entrar com uma postura ofensiva e marcar muito bem para não sofrer gols", ressaltou.

O jogador também destacou o papel dos torcedores do Santos no duelo da Vila Belmiro, onde a equipe precisará de uma vitória por vantagem mínima para avançar, desde que tome no máximo dois gols, tendo em vista os três que marcou no confronto de ida.

"Espero que a torcida possa nos apoiar como vem acontecendo desde o começo do ano e a gente possa conquistar uma vitória", reforçou Paulo Henrique Ganso.