Ganso comemora nova chance como titular no time do São Paulo

Confirmado entre os titulares para o jogo desta quarta-feira, Paulo Henrique Ganso comemora a nova chance de mostrar seu futebol ao técnico Ney Franco. O meia quer aproveitar o duelo com o São Caetano, pelo Paulistão, para demonstrar que tem condições de ser titular também nas partidas da Copa Libertadores.

"É um momento muito bom. O elenco do São Paulo é muito forte e cada um aqui dentro tem a sua oportunidade. Chegou a minha no próximo jogo e espero aproveitar da melhor maneira possível", diz o meia, que entrou somente no segundo tempo na estreia do São Paulo na Libertadores - o time foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG.

Apesar da reserva, Ganso está embalado pelo bom desempenho nos últimos dois jogos. Contra o Ituano, no sábado, ele foi o responsável pelo gol que garantiu a vitória do São Paulo, por 3 a 2, nos instantes finais da partida. "É o momento que todo atleta quer, que é jogar. É uma oportunidade muito boa de mostrar a minha vontade aqui no São Paulo, que é atuar e mostrar o que eu sei".

Inicialmente, Ganso tem poucas chances de ser titular na segunda rodada da Libertadores, contra o Strongest, no Morumbi. Mas, dependendo do desempenho nesta quarta, poderá criar dúvidas na escalação de Ney Franco, que ainda aposta em Jadson no setor criativo da equipe. A partida pela competição internacional será disputada na quinta-feira da próxima semana.