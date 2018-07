Ganso comemora primeiro gol no Morumbi e vitória do São Paulo

SÃO PAULO - Na vitória sobre o Atlético Sorocaba, neste sábado, no Morumbi, quando o São Paulo jogou com o time reserva, dois jogadores se destacaram. Ganso fez seu primeiro gol com a camisa são-paulina, assim como o argentino Cañete. Com eles, foi construído o placar de 2 a 1, pela terceira rodada do Paulistão.

Contratado em setembro do ano passado, Ganso chegou contundido do Santos e demorou para estrear. Até agora, ele já fez oito jogos com a camisa são-paulina. E finalmente desencantou neste sábado, ao abrir o placar diante do Atlético Sorocaba. Agora, o meia espera ganhar ainda mais confiança.

"Muito bom fazer um gol, ver a torcida gritando o seu nome. Espero que seja o primeiro de muitos aqui no São Paulo", disse Ganso, que ainda luta para recuperar a melhor forma física e, assim, poder se firmar como titular do time do técnico Ney Franco - atualmente, é opção no banco.

Outro que busca confiança e melhor forma física no elenco do São Paulo é Cañete. Ele já está no clube há um ano e meio, mas sofreu com seguidas contusões. Assim, disputou até agora apenas sete jogos com a camisa são-paulina - participou, no entanto, dos três realizados pela equipe nesta temporada.

"Agora vou tentar pegar ritmo de jogo, tem muitas partidas pela frente ainda neste ano. Vou tentar fazer o melhor de mim para sempre ajudar o São Paulo", disse Cañete, após marcar seu primeiro gol. "Sou muito agradecido ao São Paulo e também ao Ney Franco, que sempre ficaram do meu lado."