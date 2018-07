Ganso deixa eliminação para trás e projeta 2015 com títulos

Ganso foi um dos principais jogadores do São Paulo na temporada, mas não conseguiu evitar a eliminação para o Atlético Nacional nos pênaltis após a vitória por 1 a 0 no tempo normal. Ainda assim, o jogador acredita que a temporada - que termina mais uma vez sem títulos para o São Paulo - teve saldo positivo.

A principal expectativa do meia é que o ano que vem seja mais proveitoso para o clube, já que a espinha dorsal será mantida e alguns reforços pontuais serão contratados. Ganso aposta que o entrosamento pode ser a chave para um ano mais vitorioso.

"Fica uma imagem muito boa para o ano que vem. Existe uma base boa já pronta para o ano que vem. A classificação direta para Libertadores, não ter que passar por uma ''pré-Libertadores'' é um bom legado, além de ser vice-campeão, é importante isso", ponderou o meia.

Ganso, porém, não terá mais a companhia de Kaká no meio. O veterano se despede da equipe no término da competição e embarca para os Estados Unidos, onde passa a defender o Orlando City na Major League Soccer.

"Primeiro preciso falar que sou fã incondicional, foi um prazer enorme jogar com ele. Fico triste por ele ter que sair, nos ajudou bastante. Foi um entrosamento muito bom dentro e fora de campo. Não sei se tem outro jogador do nível dele para nossa ajudar. Precisa ter alguém que mantenha a base do elenco, nosso estilo de jogo", analisou.