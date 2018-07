Ganso deve voltar à equipe titular contra o Audax

SÃO PAULO - A curta geladeira de Paulo Henrique Ganso no São Paulo deve terminar já na próxima semana. Satisfeito com o desempenho do meia na vitória sobre o XV de Piracicaba por 3 a 1 na última quarta-feira, o treinador disse que deve reconduzi-lo à equipe titular no duelo contra o Audax na semana que vem.

"Ele sabe o que penso. Pelo que ele jogou, já me convenceu. É um jogador muito raro e eu não vou querer usá-lo? Só o tirei contra o Santos porque precisava de mais pegada no meio-campo", afirmou o treinador.

Apesar dos elogios, Muricy voltou a insistir que Ganso precisa sair da sua zona de conforto se quiser manter o nível de jogo alto. O treinador revelou que teve uma longa conversa com o atleta na última semana para mais uma vez cobrá-lo para ser mais ativo e participativo durante os 90 minutos.

"Ele tem que entender que precisa melhorar. Precisa se avaliar em quantos chutes deu, quantas assistências, quantos passes. Ele precisa melhorar mais, tem que querer mais, aparecer mais. Ele fica num lugar que eu já disse que se um volante encosta nele, mata facilmente", ponderou o treinador.

A vitória sobre o XV deixou o São Paulo com 18 pontos no Grupo A, mesma pontuação do líder Penapolense, que entra em campo nesta quinta contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. A equipe de Penápolis continua à frente por ter uma vitória a mais na competição.