Ganso diz não saber quanto tempo aguenta na estreia pelo São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco já confirmou que a estreia do meia Paulo Henrique Ganso com a camisa do São Paulo será no domingo, no jogo diante do Náutico, no Morumbi, pela 36ª rodada do Brasileirão. Mas o próprio jogador admitiu nesta quarta-feira que não sabe quanto tempo aguentará em campo, depois do longo período se recuperando de contusão.

Depois de uma longa negociação, Ganso foi apresentado como jogador do São Paulo no dia 23 de setembro, mas chegou do Santos já com uma lesão muscular na coxa esquerda. Desde então, ele vem fazendo tratamento e recuperação física no novo clube. Agora, está pronto para fazer a estreia. Ainda não sabe, porém, como será usado por Ney Franco.

"Não sei quanto tempo aguento em campo. É natural que o Ney Franco mantenha o time, pois estou chegando agora", afirmou Ganso. "A gente está conversando para ver como estou me sentindo nos treinos para estar bem no domingo. Mas se vou entrar ou não para jogar, vai depender da partida, do andamento do jogo e da opção do Ney."

"Se entrar, quero atuar o máximo de tempo possível e me sentir bem", disse Ganso, que ainda evita pedir uma vaga no time titular do São Paulo. "Tenho que manter minha cabeça tranquila, saber que estou voltando agora de uma lesão. A disputa da titularidade vai ser tranquila, numa boa, até porque todos aqui têm muita qualidade."

Apesar da polêmica negociação para sair do Santos e das expectativas que causa na torcida são-paulina, Ganso garantiu estar pronto para assumir a responsabilidade. "Eu estou bastante ansioso de poder estar em campo, mas não me sinto pressionado. O que passou ficou para trás e só quero pensar em jogar bola", avisou o meia de apenas 23 anos.

Ao comentar sobre a recuperação da lesão, Ganso revelou que está preparado para voltar a jogar em grande estilo e sem problemas físicos. "Estou me sentindo super bem, fiz um trabalho para poder voltar e atuar da melhor maneira possível", revelou. "Espero estar adequado ao que todos esperam e querem ver. Minha condição física está excelente."