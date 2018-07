Ganso diz que fica no São Paulo, mas 'não fecha portas' para saída

O meia Paulo Henrique Ganso disse nesta quinta-feira que continua no São Paulo para 2016, mas não descartou uma possível saída nos anos seguintes até mesmo para clubes brasileiros. O camisa 10 do time deve ser o principal jogador do elenco na próxima temporada, pois o goleiro Rogério Ceni deve se aposentar e os atacantes Alexandre Pato e Luis Fabiano devem sair.

"Eu continuo aqui, tenho contrato até 2017 e estou com a cabeça tranquila", disse Ganso. Em julho o meia recebeu uma proposta do Orlando City, dos Estados Unidos, em que desejava contratar o jogador para abater uma dívida com o São Paulo pelo empréstimo de Kaká. Meses antes, o Flamengo fez uma proposta pelo camisa 10, recusada pelo então presidente tricolor, Carlos Miguel Aidar.

O interesse de outras equipes fazem Ganso não descartar possíveis destinos. "Não dá para falar e fechar as portas para outros clubes. Nem aqui e nem em nenhum lugar do mundo", comentou. O meia disse que a permanência dele no São Paulo fica sob responsabilidade da decisão presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "Se realmente chegar alguma proposta, vamos sentar com o nosso presidente, que agora é o Leco, e ele vai falar se precisa negociar ou se querem que eu fique. Não dá para falar agora".

Ganso afirmou que a diretoria vai montar um time mais forte para a próxima temporada e explicou que o clube já pensa mais em 2016 do que na atual temporada. "A gente fica chateado porque trabalhamos muito para conquistar títulos. A gente tem de pensar no próximo ano, trabalhar ainda mais para não deixar escapar o que escapou neste ano", disse.

No treino desta quinta-feira o elenco foi dividido entre titulares e reservas no coletivo. O time principal foi mantido e o destaque na atividade foi Luis Fabiano, autor de três gols. A equipe foi formada entre os jogadores de linha com: Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Thiago Mendes, Wesley e Ganso; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luis Fabiano.