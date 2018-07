Ganso é desfalque em treino do Santos SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, o técnico Muricy Ramalho comandou um treino técnico visando a partida diante da Portuguesa, no domingo, no Canindé, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E o desfalque ficou novamente por conta do meia Paulo Henrique Ganso.