Ganso e Souza estão fora do São Paulo contra o Penapolense

O São Paulo que estreia no Campeonato Paulista não será aquele imaginado por Muricy Ramalho para o começo da temporada. O treinador não poderá contar com o meia Paulo Henrique Ganso e o volante Souza para a partida contra o Penapolense neste domingo, em Penápolis, e precisará mudar a equipe.

Souza segue em fase de recuperação de uma pancada na canela direita sofrida no jogo de domingo contra o Flamengo na decisão do Super Series. O volante chegou a treinar com uma proteção no local, mas a comissão técnica resolveu preservá-lo para não agravar o problema.

Ganso, por sua vez, sentiu o início da temporada e foi mandado para o Reffis para um trabalho de reforço muscular. Com desconforto por causa do ritmo de treinos, o meia também será preservado.

"Ele sentiu um pouquinho a perna e precisa de um reforço. O Souza também, tomou a pancada e sentiu. Temos que tomar muito cuidado nessa parte física porque é começo de temporada e temos que caprichar no primeiro semestre", explicou o treinador.

O técnico já definiu Maicon e Thiago Mendes como substitutos e treinou com os dois na atividade desta sexta-feira no CT da Barra Funda. Maicon atuou ao lado de Denilson mais centralizado, enquanto o ex-jogador do Goiás foi aberto pela direita.

Quem também voltou ao time foi Alan Kardec, que havia sido preterido nas últimas atividades para a entrada de Cafu. O atacante jogou ao lado de Luis Fabiano e, na ausência de Ganso, deve atuar um pouco mais recuado para auxiliar os meias na criação das jogadas.