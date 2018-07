Ganso é titular, mas Sevilla decepciona em casa e só empata com o Espanyol

O Sevilla decepcionou neste sábado em sua estreia no Campeonato Espanhol. Jogando em casa e com o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso como titular, a equipe ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Espanyol, pela primeira rodada da competição.

As duas equipes, assim, estão com um ponto na classificação geral. Mas o principal destaque da partida foi a homenagem feita antes do apito inicial às vítimas do atentado terrorista em Barcelona, cidade do Espanyol.

Com a bola rolando, contudo, o duelo foi travado e com poucas chances criadas. Mesmo jogando em casa e com um meio-campo formado por Ganso, Jesus Navas e Nolito, o Sevilla teve um desempenho decepcionante e finalizou apenas dez vezes em todo o duelo.

Ainda assim, o time da casa saiu na frente aos 26 minutos do primeiro tempo, com um gol marcado pelo zagueiro francês Clement Lenglet. Mas, com suas estrelas apagadas e Ganso pouco produtivo, o Sevilla logo viu o adversário empatar.

E quem brilhou foi outro brasileiro: o atacante Léo Baptistão. Movimentando-se bem durante a partida, ele fez boa jogada dez minutos depois e marcou o gol de empate do Espanyol, frustrando a estreia do Sevilla no torneio nacional.