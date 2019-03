Ganso elogia defesa do Resende e destaca postura do Fluminense

Paulo Henrique Ganso fez sua segunda partida pelo Fluminense nesta sexta-feira e não saiu muito satisfeito de campo. Com uma atuação discreta, o principal reforço tricolor não conseguiu evitar o incômodo empate por 1 a 1 com o Resende, nesta tarde, em Moça Bonita, pela 2ª rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Apesar da ineficiência do time tricolor, a boa atuação defensiva do adversário também tem mérito pelo resultado, na avaliação de Ganso. "Foi difícil. A gente teve até a oportunidade de fazer o segundo (gol), uma pena que não saiu. A gente enfrentou uma grande defesa, e até furou algumas vezes, mas faltou concluir melhor", opinou.

Aos 29 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava empatada por 1 a 1, o Fluminense passou a jogar com um a menos, uma vez que o atacante Everaldo foi expulso. Para Ganso, a postura que o time tomou diante deste cenário é digna de elogios. "A gente abriu a nossa equipe mesmo com um jogador a menos, faltou caprichar no segundo gol", afirmou o jogador.

O Fluminense volta a campo na Quarta-feira de Cinzas, quando recebe o Ypiranga-RS no Maracanã, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo Carioca, o próximo compromisso será no dia 10 de março, também no Maracanã, contra a Cabofriense.